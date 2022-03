Seraing prêt à écrire l'histoire au Standard : "Cette rencontre peut devenir un tournant de cette fin de saison"

Le médian est prêt pour le derby liégeois de ce dimanche, mais aussi pour le sprint final du promu sérésien.

Pas épargné par les pépins physique cette saison, Sami Lahssaini a fait son retour le week-end dernier avec une mi-temps disputée contre le Club de Bruges. "Une saison catastrophique à titre personnel avec mes blessures. Je n'étais jamais à 100% et j'avais toujours un petit quelque chose, et je rechutais. Je n'ai pas effectué la saison que je voulais, et c'est frustrant. Surtout que le nouveau coach m'a d'emblée fait confiance quand il est arrivé au club", a expliqué le joueur prêté par Metz.

"Je vais évoluer à Sclessin pour la première fois, ça fait bizarre"

Seraing croisera le fer avec le Standard de Liège ce dimanche à Sclessin. Un match particulier pour le médian qui a été formé chez les Rouches. "Jouer ces 45 minutes contre Bruges m'a fait du bien et c'est ce que je voulais. je reviens avant le sprint final et à temps pour le derby liégois contre le Standard. Je vais évoluer à Sclessin pour la première fois, ça fait bizarre", a confié le médian en conférence de presse. "Du stress ? Non, car nous n'avons rien à perdre, au pire nous disputerons les barrages. Nous nous déplaçons là-bas en nous disant que c'est du bonus et que nous pouvons également réaliser quelque chose d'historique si nous parvenons à battre le Standard puisque Seraing n'y est jamais parvenu", a-t-il ajouté.

"Cette rencontre peut être un tournant de cette fin de saison"

Les Métallos ne sont toutefois pas résignés concernant cette dix-septième place synonyme de barragiste. "Nous pouvons toujours effectuer une bonne opération ce week-end si nous prenons des points puisque Zulte Waregem se déplacera à Eupen, et ce n'est jamais évident au Kehrweg. Si les Flandriens perdent et que nous gagnons, nous ne sommes plus qu'à trois points. Nous allons jouer crânement notre chance face au Standard. Cette rencontre peut devenir un tournant de cette fin de saison", a conclu Sami Lahssaini.