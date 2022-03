L'Antwerp à la peine : "Meilleur que les semaines précédentes, mais pas assez ..."

L'Antwerp a montré un visage plutôt mitigé contre Anderlecht, et va devoir s'accrocher au top 4 dans les semaines à venir.

Jean Butez le savait bien : "Chaque défaite est douloureuse mais celle-là, face à un rival direct qui nous dépasse au classement, fait mal, c'est sûr", entame-t-il après la défaite. "Il y avait un mieux par rapport aux semaines précédentes, avec de meilleurs mouvements, de meilleurs combinaisons même si c'était insuffisant. On les a un peu embêtés quand même ici, on s'est créé des occasions mais ce qui compte, c'est de les mettre au fond".

Le portier anversois a également concédé un penalty. "C'est difficile de m'exprimer sans avoir revu les images, mais il y a contact. Après, j'essaie de me retirer et lui continue sa course, c'est difficile à juger, mais pour l'arbitre, c'est penalty, c'est comme ça", regrette Butez, qui sait que la course au top 4 est loin d'être jouée. "Ca va être difficile et serré jusqu'au bout. Il faudra prendre les trois points la semaine prochaine et s'appuyer sur ce qui a été bien fait ici. Ca va être excitant et on va tout faire pour ne pas lâcher ce top 4", espère le gardien de l'Antwerp.