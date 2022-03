Un programme idéal pour Saint-Trond qui rêve toujours des Playoffs 2 ? "Ne nous considérons pas comme chanceux"

STVV staat op een zucht van play-off II, maar voorzitter David Meekers houdt de voetjes voorlopig op de grond.

Le Beerschot, Zulte Waregem et le Standard. Sur le papier, c'est un programme idéal pour que Saint-Trond ait encore une chance de participer aux Playoffs 2.

"Ne nous considérons pas comme chanceux", déclare le président David Meekers au Het Belang van Limburg. "L'expérience nous apprend que nous avons la tâche plus facile contre les équipes au-dessus de nous. Mais si on bat le Beerschot dimanche et si Genk perd à Bruges, vous pourrez me rappeler."

Pourtant, le rêve est bien là pour le STVV. "En attendant, on a les pieds sur terre. Nous sommes maintenant invaincus six fois de suite. Disons neuf. Puis nous verrons où cela nous mènera. En tout cas, je regarde l'avenir avec espoir."

Il y a certainement un avenir pour les Canaris mais la contribution belge à l'équipe est de moins en moins importante. "M. Tateishi a négocié un bon budget pour les saisons à venir. Les deux tiers de cette somme proviennent du Japon. Il est donc logique que nous continuions à viser les talents japonais et les internationaux. Mais en même temps, il y a la prise de conscience que nous devons nous efforcer de créer un mélange sain entre la Belgique et le Japon."