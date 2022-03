Kenneth Bornauw, le père de Sebastiaan, intègre le département opérationnel et commercial d'Anderlecht

Ça bouge dans les bureaux anderlechtois.

Anderlecht accueille une nouvelle recrue au sein de son département opérationnel et commercial, et pas n'importe qui ! En effet, Kenneth Bornauw, le père de l'ex-Anderlechtois Sébastiaan Bornauw qui évolue à Wolfsburg, prendra en charge le département en devenant COO/CCO.

En tant que COO/CCO, Kenneth Bornauw dirigera le département commercial et opérationnel, ainsi que les équipes de sales et de marketing du club. "Je suis plus que jamais convaincu du potentiel du club et de la direction stratégique que nous prenons pour l'avenir", a-t-il déclaré.