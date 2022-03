Lucescu et le PAOK viennent à Gand "pour gagner"

La Gantoise s'est inclinée en Grèce, mais ne doit pas s'attendre à un PAOK qui ferme la boutique au retour, selon le coach Razvan Lucescu.

La Gantoise va-t-elle prendre la porte et laisser la Belgique sans représentant européen, ce jeudi ? Pour l'éviter, il faudra battre le PAOK, vainqueur 1-0 à l'aller, et si possible avec plus d'un but d'écart pour éviter les tirs au but. Mais côté grec, on ne veut pas jouer le nul : "Gand sera agressif d'emblée et mettra beaucoup d'intensité. Ce sera important pour nous de répondre et de garder le contrôle du jeu", déclare Razvan Lucescu dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Pour le coach du PAOK, l'objectif sera même la victoire. "L'aspect psychologique aura un gros rôle. Mais nous sommes confiants et notre objectif, partout, est de gagner. Nous avons déjà gagné des matchs difficiles cette saison". La Gantoise est prévenue.