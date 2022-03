"Nous pouvons écrire l'histoire du club"

West Ham est en quarts de finale de l'Europa League !

Hier soir en huitièmes de finale d'Europa League, West Ham a d'abord accroché la prolongation contre le FC Séville, avant qu'Andriy Yarmolenko ne fasse, à la 112e, chavirer le coeur des Hammers et les envoient en quarts de finale de la compétition. Une première depuis 1981. Et le club londonien compte bien aller au bout de son rêve et glaner son premier trophée en plus de 4 décennies.

Buteur à la 39e pour le premier goal du match, le Tchèque Tomas Soucek s'est exprimé au micro de BT Sport après le match. "Je suis tellement heureux que nous puissions écrire l'histoire du club. J'espère que nous pourrons faire plus qu'aujourd'hui. Je sais que, lorsque nous avons battu Séville, nous pouvons alors battre n'importe quelle équipe". "Nous ne craignons personne. Nous sommes là pour gagner et maintenant nous sommes en quarts, pourquoi ne pas gagner ?", s'est exprimé Michail Antonio.

David Moyes sait que le chemin est encore très long pour lui et ses hommes. "Nous avons une montagne à gravir, et nous ne sommes qu'au camp de base.

"Ce résultat va nous donner beaucoup de confiance. Nous avons eu deux matchs très difficiles et serrés contre le deuxième de Liga. Les gens disent que le football espagnol n'est pas tout à fait le même, mais nous avons vu ce que l'Atletico Madrid et Villarreal ont fait cette semaine. Séville est au-dessus de ces deux-là. Cette victoire est fantastique, mais nous n'aurons pas de trophée pour cela. Nous devons nous reconcentrer et tenter une nouvelle fois notre chance", a-t-il conclu.