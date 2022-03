Jacky Mathijssen voit un grand avenir pour deux joueurs de Genk : "Il peut devenir un joueur de classe mondiale"

Roberto Martinez et Jacky Mathijssen jurent qu'il y a encore beaucoup de talents prêts et que nous ne quitterons pas le top 10 mondial après cette génération. Mathijssen a également donné des précisions sur deux noms que nous verrons à l'avenir chez les Diables Rouges.

Le gardien de but Maarten Vandevoordt est le premier. Le joueur âgé de 19 ans est déjà une valeur sûre à Genk. "Maarten a le talent pour devenir un gardien de classe mondiale. Les qualités sont là, mais il y a encore d'autres étapes à franchir", a déclaré Mathijssen à Het Belang van Limburg. "Il doit rester mentalement fort, faire les bons choix. Mais il est sur la bonne voie et a une longueur d'avance sur la trajectoire normale d'un gardien de son âge. C'est à lui de garder cette avance. Il n'y a aucune raison de douter de Maarten."

À Genk, il y en a un autre qui court partout. Luca Oyen n'est pas encore un habitué, mais il a beaucoup de potentiel. "S'il y a un joueur dont Wesley (Sonck, entraîneur des U19, ndlr.) parle, c'est bien Luca. Si un club paie beaucoup d'argent pour lui, je ne pense pas qu'il pourra présenter le même plan que le KRC Genk et l'Union Belge. Luca sait que Genk s'occupe de lui, et que nous voulons le rendre plus fort, afin qu'il puisse jouer pour les Diables Rouges à l'avenir."