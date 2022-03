Courtrai n'y arrive pas sans sa pièce maîtresse : "Son absence n'aide pas"

Courtrai n'a pas non plus pu prendre de points contre le Standard et se retrouve donc avec un bilan bien triste. Surtout après le Nouvel An, les choses sont allées de mal en pis - à l'exception peut-être de la victoire retentissante lors du derby.

Les absences de Gueye, D'Haene et maintenant Selemani pèsent du côté de Courtrai. "Nous avons eu du mal à nous créer des occasions toute la saison. L'absence de Selemani n'aide pas, bien sûr. La finesse dans la zone décisive a fait défaut", a déclaré Trent Sainsbury à l'issue de la rencontre. Acquérir de l'expérience "Selemani est très important pour nous. Il est décisif avec des buts, des passes décisives, des actions et des passes clés", constate également l'entraîneur Karim Belhocine. "Mais nous avons fait jouer d'autres personnes et elles se sont lancées. Nous avons également joué avec cinq jeunes joueurs âgés entre 20 et 21 ans. Ils seront là l'année prochaine aussi, nous construisons quelque chose de nouveau. Ils acquièrent de l'expérience au plus haut niveau."