Orel Mangala: "Je pense que c'est le moment d'effectuer mes débuts"

Orel Mangala espère faire ses débuts avec les Diables Rouges, un an après sa première sélection qu'il n'a pas pu honorer à cause d'une blessure.

Sélectionné une première fois l'année dernière, Orel Mangala avait dû quitter Tubize quelques jours plus tard, blessé. "Cette sélection signifie beaucoup de fierté et une récompense pour le travail fait ces derniers mois après ces blessures. Après ma première sélection que je n'ai pas pu honorer, j'avais envie de revenir plus fort, et je suis bien content que ce soit désormais derrière moi. L'attente était très longue, mais aujourd'hui, je suis surtout très heureux que cela se soit réalisé. J'espère pouvoir convaincre afin d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. J'ai l'ambition d'effectuer mes débuts. Idéalement à Anderlecht contre le Burkina Faso, puisque c'est là que j'ai été formé. J'en rêve depuis longtemps, et je pense que c'est le moment. Je pense que même quand l'équipe est au complet, j'ai un profil différent qui peut me donner une longueur d'avance."

Véritable cadre dans l'équipe des Diablotins, l'actuel milieu de terrain de Stuttgart a désormais une chance de faire ses débuts au sein de l'équipe première. "Depuis mon passage chez les Diablotins, j'ai évolué en maturité dans le jeu. Je fais plus de courses vers l'avant, je gagne plus de duels. Cette saison avec Stuttgart me fait beaucoup évoluer car elle est très compliquée. Quand on est mal positionnés au classement, il faut chercher des qualités que l'on n'a pas de base. Il faut se battre, et j'ai beaucoup appris grâce à ça."

Cette sélection "nouvelle génération" donne également la possibilité à certains joueurs plus habitués à la sélection à prendre un rôle plus important, notamment en veillant à la bonne intégration des petits nouveaux. "L'ambiance dans le groupe est très bonne. Tout le monde est content d'être ici, on donne le meilleur de nous-mêmes. J'ai été très bien accueilli par les joueurs plus expérimentés, tels que Christian Benteke, Dedryck Boyata ou encore Youri Tielemans."