Sergio Gomez intéresse plusieurs grands clubs européens !

Le latéral espagnol du RSC Anderlecht fait parler de lui auprès de grosses cylindrées européennes.

Même s'il est un peu rentré dans le rang depuis fin janvier, la première saison de Sergio Gomez à Anderlecht est une indéniable réussite. Le latéral de 21 ans en est déjà à 14 passes décisives et 6 buts toutes compétitions confondues.

De quoi attiser les convoitises de grands clubs du "Big Five" européen. En effet, selon le journal Sport Bild, l'Olympique de Marseille se serait renseigné cet hiver et aurait même proposé un prêt avec option d'achat. L'OM serait loin d'être seul sur ce dossier. Des noms prestigieux tels que l'Ajax Amsterdam, l'Inter Milan, Manchester United, Chelsea et Leeds United seraient également sur le joueur. Gomez est sous contrat jusque 2025 avec les Mauves.