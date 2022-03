Gareth Southgate ne pense pas qu'un boycott du Mondial 2022 aurait de l'effet

Gareth Southgate a déjà fait part de ses inquiétudes concernant le Mondial au Qatar et le statut des droits de l'homme au sein du petit émirat. Mais l'Anglais ne pense pas qu'un boycott serait efficace.

Selon Gareth Southgate, un boycott par les grandes nations de la Coupe du Monde 2022 au Qatar n'aurait pas été la solution idéale. Le sélectionneur de l'Angleterre se base pour cela sur les propos de certaines associations comme Amnesty International : "J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des discussions entre la FA et des organisations comme Amnesty International, et celles-ci pensent que nous ferions plus de différence en nous y rendant", explique-t-il en conférence de presse.

"Ces choses nous aident dans notre réflexion. Je ne vois pas ce qu'un boycott changerait. Le Mondial aurait tout de même lieu", pointe Southgate. "Nous savons depuis des années que le Mondial aurait lieu au Qatar. Ce qui posait principalement problème, ce sont les conditions de travail des ouvriers. Et nous ne pouvons malheureusement plus rien y faire".