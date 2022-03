Josh Cullen espère devenir une inspiration: "Je veux convaincre d'autres talents avec mon parcours"

Pour Josh Cullen ce seront bientôt des retrouvailles avec quelques vieilles connaissances, comme Albert Sambi Lokonga. L'international irlandais est le seul à jouer au football sur le continent. Il espère jouer un rôle de pionnier.

A Anderlecht, Cullen est devenu un international incontesté, mais il reste du travail pour faire passer les footballeurs irlandais outre-Manche. "L'Irlande est un pays sportif, mais c'est du rugby, du hurling et du football gaélique", explique-t-il dans Het Nieuwsblad. "En plus, tout le monde est fou du combattant ultime Conor McGregor. Il est maintenant l'Irlandais le plus connu au monde. Le football semble secondaire, mais nous voulons grandir. Il y a environ cinq à dix ans, les joueurs irlandais ne pensaient qu'à jouer au football en Angleterre. Ils ont même commencé à jouer dans les divisions inférieures."

"J'ai décidé de lancer le changement et j'ai choisi Anderlecht, où je peux travailler avec un joueur de haut niveau comme Vincent Kompany. De cette façon, je m'améliore. Si mon parcours convainc d'autres talents de choisir également de bonnes équipes européennes, vous pouvez me voir comme un pionnier. En tout cas, je note que certains talents irlandais cherchent désormais le bonheur en Italie. Nous sommes donc sur la bonne voie."