Roberto Martinez commente l'opération d'Eden Hazard : "Pas une surprise"

Eden Hazard va devoir à nouveau être opéré pour se faire enlever la plaque qu'il a dans la cheville droite. Pas une surprise pour Roberto Martinez.

Le sélectionneur national s'est exprimé sur ce nouveau contretemps pour Eden Hazard, tout en rappelant qu'il était tout à fait prévu. "Le bon sens l'a emporté. Le staff médical du Real Madrid a longuement réfléchi et a fini par décider que c'était le bon moment pour cette opération", explique Roberto Martinez en conférence de presse depuis Dublin. Pas d'inquiétude, donc, et pour cause : "Il ne s'agit pas d'une nouvelle blessure, et c'est le plus important".

Hazard, dont la forme physique récente ne convenait apparemment pas à Carlo Ancelotti, va donc pouvoir à nouveau tenter de retrouver ses meilleures sensations. Le Diable Rouge devrait manquer un mois de compétition. "Je ne sais pas s'il sera de retour à la compétition pour les matchs de Ligue des Nations en juin, mais je lui fais confiance pour y travailler au mieux".