🎥 Amicaux : pluie de buts entre les Pays-Bas et le Danemark, l'Allemagne s'impose

AprĂšs la Croatie, les Diables Rouges, l'Angleterre et l'Espagne, place aux derniĂšres rencontres amicales du jour.

Pays-Bas - Danemark

L'affiche était belle à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam entre Oranjes et Danois. Bergwijn (16e) mettait les hommes de Louis Van Gaal aux commandes, avant que Vestergaard (20e) n'égalise dans la foulée. Aké (29e) puis Depay sur penalty (37e) permettait aux Oranjes de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable. Après le repos, Christian Eriksen montait au jeu et fêtait son grand retour avec un très beau but (47e), avant que Bergwijn (71e) ne plante le quatrième but des Bataves pour fixer le score final.

Allemagne - Israël

La Mannschaft a fait le break avant la pause grâce à Havertz (36e) puis Werner dans les arrêts de jeu. L'Allemagne garde le rythme et enregistre une 8e victoire de rang (toutes compétitions confondues) avant de défier les Pays-Bas.