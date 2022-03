Dani Alves encense un joueur de Liverpool : "Un footballeur fantastique, la classe mondiale"

Le Brésilien ne tarit pas d'éloges à son égard.

Dani Alves, à 38 ans, a vu passer plusieurs générations de joueurs et se développer de nouveaux talents. Revenu au Barça cet hiver, il peut à nouveau observer de près ou de loin l'évolution de nombreux jeunes. Et parmi eux, le désormais très confirmé joueur de Liverpool Trent Alexander-Arnold.

"C'est un footballeur fantastique, ce gars a des compétences de classe mondiale", a déclaré le Brésilien pour le magazine FourFourTwo.

"J'aime aussi regarder Reece James (Chelsea) et Achraf Hakimi (PSG). Ils mélangent force et technique et sont également de grands joueurs. Tous les trois ont évidemment des caractéristiques et des styles différents, mais ils savent tous comment faire le travail", a-t-il poursuivi.