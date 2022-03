Un défenseur de Zulte Waregem cité en Angleterre

Le club n'est pas encore complètement tiré d'affaires en championnat.

En JPL, Zulte Waregem est seizième avec cinq points d'avance sur Seraing, qui occupe l'avant-dernière place (barragiste).

Essevee devra donc gagner face à STVV ce week-end ou espérer que Seraing perde à Ostende, pour garantir sa présence en JPL la saison prochaine.

Le club a toutefois déjà un oeil sur la saison prochaine, et devrait se séparer de Cameron Humphreys, dont le contrat expire en juin.

Le club ne compterait plus sur l'Anglais, et le joueur formé à Manchester City devrait retourner en Angleterre d'après le Daily Mail, qui indique que Luton Town, Blackburn Rovers, Nottingham Forest, Huddersfield Town et d'autres formations de divisions inférieures seraient prêtes à accueillir le joueur de 23 ans.

L'ancien international a connu des hauts et des bas à Zulte Waregem, pas assez pour y voir son séjour prolongé.