Vahid Halilhodzic, coach du Maroc, commente le match à venir contre la Belgique

La Belgique affrontera le Maroc, tiré du pot C, lors du Mondial 2022. L'entraîneur des Lions de l'Atlas a commenté ce futur duel.

Vahid Halilhodzic se méfie du tirage dont a hérité le Maroc pour ce Mondial 2022. En plus de la Belgique, les Lions Indomptables affronteront la Croatie et le Canada. "Avec les vice-champions du monde, la Belgique qui a été troisième et la meilleure nation nord-américaine, ce ne sera pas facile", estime "Coach Vahid" dans des propos relayés par l'AFP. "Mais au Brésil, avec l'Algérie, j'avais failli réaliser un exploit énorme, et nous tenterons de faire pareil au Qatar".

Selon le coach marocain, "tout est possible, il faut y croire". Le Maroc visera donc une qualification pour le prochain tour malgré que la Belgique et la Croatie soient favorites. "C'est une Coupe du Monde différente des autres mais je crois que le Qatar organisera une grande compétition avec un grand spectacle pour tout le monde".