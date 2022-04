Kayembe ne se voile pas la face : "Le score est mérité pour Anderlecht"

Charleroi n'a que brièvement existé au Lotto Park. Joris Kayembe ne se cachait pas à l'interview.

Le RSCA a pris à la gorge son adversaire d'entrée de jeu, et Charleroi n'a pas réussi à trouver la solution. "On a mal commencé le match, mais eux sont très bien rentrés dans la rencontre. Au final, même si le score fait mal, c'est un score qui est mérité. C'est un match à oublier", regrette Joris Kayembe. "Ils se sont procurés beaucoup d'occasions alors que leur gardien n'a même pas dû plonger, je crois. On passait à peine leur milieu de terrain en première période".

Au retour des vestiaires, les Zèbres ont montré un bel esprit de révolte. "On a essayé de pousser et malheureusement, leur second but tombe sur un de nos temps forts", estime Kayembe. "Une fois que tu prends le deuxième but, face à une équipe de ce niveau, c'est compliquée".

Des lacunes face au top

C'est justement face aux équipes de ce niveau que le Sporting Charleroi aura été à la peine toute la saison, avec un bilan cataclysmique de 1/24 face au top 4. "Le top 8 était l'objectif et quand on voit les grosses lacunes que nous avons eu face au top 4, il n'y a rien à dire. Nous manquions de quelque chose pour viser mieux. Impossible de revendiquer le top 4", lâche le défenseur carolo, lucide. "Maintenant, on va préparer au mieux le match contre Zulte Waregem et essayer de réaliser de bons PO2".