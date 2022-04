L'homme du match: Nielsen, la tête et les jambes

Dans un match ou certains Unionistes n'ont pas été au sommet de leur art, le Danois a tiré son équipe vers le haut.

Toujours auréolé de sa sélection avec le Danemark, le milieu de terrain de l'Union Casper Nielsen a tout simplement porté son équipe sur ses épaules lors de la victoire du leader sur la pelouse du Standard (1-3).

Après la sortie de Teddy Teuma sur blessure (qui a un peu déséquilibré le milieu de terrain de Mazzù), le Danois a pris les choses en main. Il est resté disponible entre les lignes, s'est projeté vers l'avant dès que possible et a même été récompensé par un but sur une offrande de Mitoma.

En ayant en plus remporté les duels dans les zones importante et en étant à la base de la recupération de balle de son équipe, il a tout simplement été indispensable ce dimanche, de quoi en faire notre homme du match.