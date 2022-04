Genk - Saint-Trond, duel limbourgeois à distance de la dernière journée

Genkois et Trudonnaires se disputeront donc la dernière place pour les play-off Europe.

Genk s'est promené face à Eupen, Saint-Trond a assuré face à Zulte (0-2), et le Cercle a bataillé face à Gand (2-2). Si le nul des Brugeois a offert sur un plateau la 4e place à Anderlecht, ce nul a été insuffisant pour que les hommes de Dominik Thalhammer croient encore à la 8e place, synonyme de participation aux play-off Europe.

Il ne reste plus que deux prétendants à cette fameuse 8e place, tous deux Limbourgeois et rivaux. Une situation inattendue pour les Genkois, qui ont relancé eux-mêmes l'intérêt de cette position en perdant chez eux face au STVV (0-1, le 13 mars dernier).

Saison réussie d'une part, échec cuisant de l'autre

Si cette 8e place semble une réussite pour un STVV très accrocheur cette saison - 6e meilleure défense de l'élite, Daniel Schmidt parmi les meilleurs gardiens avec 10 clean sheets - cette dernière semble être le seul lot possible de consolation pour les pensionnaires de la Gegeka Arena.

Présenté comme un favori cette saison, Genk a déçu, souvent. Et si l'arrivée de Bernd Storck a suscité tant d'excitation que de curiosité, la situation semble au final être sensiblement la même : Genk stagne toujours dans les environs de la 8e place et du ventre mou de Pro League. Les Limbourgeois n'y arrivent pas contre les "gros" (défaites récentes contre l'Union, Anderlecht et Bruges) et ne glanent que les points nécessaires pour se maintenir la tête hors de l'eau. Car oui, en Belgique, le 8e de la phase classique peut espérer finir européen à la fin de la saison.

Donc, si cette 8e place peut apporter une belle fin d'exercice par après, elle est néanmoins un minimum syndical. Au risque de véritable cataclysme. La dernière fois que Genk a fini 8e, c'était lors de la saison 2016-2017. L'on ose pas imaginer les répercussions d'un échec de qualification pour même les play-off 2, pour un club si ambitieux et avec de tels joueurs. Ni une saison sans compétition européenne...

Au contraire, pour le STVV, ce serait un excellent résultat, de plus mérité dans l'ensemble au vu de la phase classique. La dernière fois que les Trudonnaires s'étaient invités dans le top 8 à l'issue de la phase classique - dans une formule à 16 équipes - c'était lors de la saison 2018-2019.

Verdict ce week-end donc, avec STVV - Standard et Seraing - Genk, deux adversaires qui n'ont plus rien à jouer cette saison.