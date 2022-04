Hervé Koffi a offert un but à Anderlecht : "J'aurais dû laisser sortir ce ballon"

Match difficile pour le gardien carolo, coupable d'une intervention totalement loupée sur le premier but des Mauves.

Christian Kouamé le remercie. Sur un centre a priori anodin, Hervé Koffi s'est troué et a offert l'ouverture du score à l'attaquant ivoirien du Sporting d'Anderlecht. "C’est très frustrant. Je n’ai pas eu l’occasion de travailler avec ce nouveau ballon", a réagi le Burkinabé après le match selon des propos repris par La Dernière Heure.

"Dès que j’encaisse ce but, je vois l’image sur l’écran du stade et je me dis que j’aurais dû la laisser sortir. Je me devais de rester dans mon match. Malheureusement, je n’ai pas pu réagir sur les autres buts."

Après cette lourde défaite (4-0), Charleroi doit encore valider son ticket pour les play-off Europe. Il s'agira de ne pas se louper lors de la dernière journée. "Ce n’est pas encore joué. Il faut se concentrer sur (Zulte) Waregem et tout donner pour viser ensuite l’Europe."