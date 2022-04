"José Mourinho est le meilleur entraîneur du monde"

L'attaquant anglais s'épanouit parfaitement du côté de la Roma.

Brillant depuis son arrivée à l'AS Rome, Tammy Abraham (24 ans, 41 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) doit beaucoup à José Mourinho. Pour l'attaquant anglais, le Portugais est le meilleur entraîneur du monde.

"C'est le meilleur entraîneur du monde. Il sait parfaitement comment me gérer, il arrive toujours à me faire passer pour un joueur spécial, a reconnu l'ancien joueur de Chelsea pour talkSPORT. Je l'ai connu quand j'étais encore assez jeune à Chelsea, je m'entraînais avec l'équipe première et il était toujours sur mon dos, à me pousser encore et encore. Quand j'avais l'impression de faire quelque chose de bien, il me disait toujours que je pouvais faire encore mieux."