Le Beerschot annonce son nouveau partenariat avec l'Hôpital Universitaire d'Anvers

Le Beerschot s'est engagé dans le projet REACH de l'Université d'Anvers. Une étude scientifique qui mesure l'impact de la pollution de l'air sur des enfants sportifs en bonne santé.

Le Beerschot, qui évoluera en D1B l'an prochain, a communiqué quant à cette collaboration sur ses réseaux.

Voici le communiqué :

"Avec REACH, nous allons étudier à l'UZA (Hôpital Universitaire d'Anvers, ndlr) les effets de la pollution de l'air sur la santé des enfants", déclare le professeur Stijn Verhulst, chef de la pédiatrie et pneumologue pédiatrique à l'UZA. "Nous soupçonnons que la pollution de l'air peut avoir un impact sur les poumons et le système cardiovasculaire. Les enfants sont le groupe le plus vulnérable à cet égard, car ils sont encore en plein développement. Les dommages subis au cours de ce développement peuvent donc avoir un impact plus tard dans la vie."

"Aujourd'hui, nous avons effectué les premières mesures quantitatives sur un certain nombre de jeunes joueurs du Beerschot", poursuit le professeur Verhulst (...) Cela nous a permis de mesurer les effets à court terme de la différence de qualité de l'air dans un environnement vert et un environnement urbain.

"C'était la première étape de cette collaboration", explique Finn Van der Kaa, responsable du marketing du Beerschot. "Le Beerschot veut jouer un rôle de liaison entre DCA (sponsor principal du club, ndlr), l'UZA et le reste de nos partenaires. Par exemple, le club organisera un gala et une vente aux enchères en collaboration avec eux, auxquels nos partenaires et fans pourront contribuer. Pour se connecter pleinement au monde des enfants, des oursons en peluche seront également vendus, dont une partie des bénéfices sera reversée au projet."

Van der Kaa poursuit : "En tant que club, nous voulons faire de plus en plus pour la Ville. Parce que pour être l'équipe de la ville, il faut être l'équipe de la ville. C'est pourquoi cette collaboration va aussi plus loin qu'une simple aide financière au projet. En soutenant ce projet, le club souhaite également porter une attention particulière à la pollution de l'air et à ses effets sur notre ville."

Chez DCA, le directeur général et président du Beerschot Francis Vrancken est également satisfait de la collaboration. "Chez DCA, nous faisons aussi des efforts en dehors du travail pour soutenir des projets sociaux. Cela rejoint notre culture d'entreprise et renforce notre implication dans ce qui se passe dans la société dont nous sommes partie prenante."

"Avec notre soutien au projet REACH, nous contribuons également à cette importante recherche", ajoute Isabelle Huybrechts, responsable communication et marketing de DCA. "Après tout, les enfants sont notre avenir et il est crucial d'investir dans leur santé. Non seulement nous soutenons financièrement la recherche, mais nous lui donnons également une dynamique supplémentaire en organisant un certain nombre de campagnes de bienfaisance avec les gens du Beerschot."