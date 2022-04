Jonas De Roeck évoque l'ambition des investisseurs turcs de Westerlo : "C'est un désir sain"

C'est fait, Westerlo est champion de D1B et retrouvera la Jupiler Pro League la saison prochaine.

Jonas De Roeck a effectué un travail magnifique à Westerlo et il veut maintenant faire de même en D1A. Tout aussi ambitieux que les propriétaires turcs, qui veulent plus que juste le maintien.

Jonas De Roeck s'attend à des négociations contractuelles dans un avenir proche. "Nous y travaillerons dans les jours ou les semaines à venir. Il est important que les choses soient claires pour tout le monde. Tout a été discuté dans les grandes lignes, il est maintenant temps de devenir plus concret. Un contrat d'un an ou plus ? Si je reste, notre objectif est de faire de Westerlo une équipe stable de première division. C'est un projet à long terme", déclare-t-il à Gazet van Antwerpen.

Les investisseurs turcs ont beaucoup d'ambition. Il a même été question de football européen à long terme. "Ces personnes ne sont pas venues à Westerlo uniquement pour rester en première division", déclare De Roeck. "Un club stable de première division qui veut jouer l'Europe ou gagner la Coupe, c'est un désir sain. L'objectif d'un club n'est pas de finir juste au-dessus de la zone rouge, n'est-ce pas ? Si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez avoir de l'ambition."