🎥 Conférence League : Bodo/Glimt réitère le coup, Payet inscrit un but sensationnel !

Les surprenants norvégiens se sont, à nouveau, défaits de l'AS Rome.

Ils l'ont fait une fois, ils le refont une seconde fois ! Bodo/Glimt, qui s'était imposé 6-1 face à l'AS Rome en phase de poules, s'est à nouveau imposé face aux hommes de José Mourinho ce soir ! Malgré l'ouverture du score de Pellegnini en première période, les locaux sont parvenus à redresser la barre grâce aux buts de Saltnes et Vetlesen en toute fin de partie. Les Norvégiens, qui sont restés invaincus face à la Roma lors des poules (2-2/6-1) prennent donc un léger avantage sur le match retour.

Dans les autres résultats, Leicester et le PSV se sont quittés sur un score nul et vierge, tandis que l'Olympique de Marseille s'est imposé sur sa pelouse face au PAOK, 2-1. Gerson et Payet ont mis le club phocéen sur orbite avant la pause, avant que El Kaddouri ne redonne de l'espoir aux grecs avant le match retour. Plus tôt dans la soirée, Feyenoord avait partagé l'enjeu (3-3) au terme d'une rencontre spectaculaire face au Slavia Prague.