L'UEFA envisage de lancer une procédure après les incidents à OM - PAOK

L'instance européenne attend les différents rapports, après les débordements lors de la victoire de Marseille sur le PAOK en Conference League (2-1).

Si l'Olympique de Marseille s'est imposé grâce à un but de Gerson et un missile de Payet, malgré une belle réalisation côté PAOK du joueur formé à Anderlecht Omar El Kaddouri, le "spectacle" - si l'on peut appeler cela de cette manière - était également au rendez-vous hors du terrain du Vélodrome. De nombreux affrontements ont éclaté entre les supporters de Marseille et du PAOK.

Selon RMC, l'UEFA attendrait les rapports l’arbitre de la rencontre, du délégué, de l’officiel de sécurité et de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, et cela avant de lancer une procédure à l'encontre de l'un ou des deux clubs. "Un rapport sera adressé par la préfecture de police à l’UEFA pour détailler toutes les difficultés auxquelles les autorités administratives locales ont dû faire face dans le cadre de ce match, à titre de retour d’expérience", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture.