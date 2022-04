Luka Elsner évoque la priorité du nouveau propriétaire : "Il faudra retravailler l'effectif en profondeur"

Le Standard de Liège disputera son dernier match de la saison contre Saint-Trond ce dimanche soir. Quel visage aura le matricule 16 la saison prochaine ? C'est la question que tout le monde se pose.

Luka Elsner ne sait pas toujours pas s'il restera à la tête du Standard de Liège la saison prochaine. Le technicien franco-slovène a toutefois pu avoir une première discussion avec le nouveau propriétaire du club, 777 Partners. "Nous nous sommes rencontrés dimanche dernier après le match pour faire connaissance. Il n’y a pas eu de discussion particulière sur l’avenir et sur la saison prochaine", a confié le coach des Rouches en conférence de presse.

Malgré un bilan de 23 sur 69 à la tête du matricule 16, l'ancien coach de Courtrai et de l'Union continuera de tout donner jusqu'à la fin de la saison sans penser à son avenir personnel. "J’ai une conscience professionnelle et, tant que je suis au club, je donnerai le maximum. Je veux donner la possibilité à ce groupe de faire une saison différente lors du prochain exercice. Avec moi ou quelqu'un d'autre. Car douter maintenant n’aurait aucun sens si le staff actuel est maintenu. Et si ce n’est pas le cas, j’ai envie que la personne qui me remplace travailler en récupérant quelque chose qui a été bien fait. La priorité, si je me place dans la peau des nouveaux propriétaires, c’est qu'il faudra retravailler l’effectif en profondeur, et ce indépendamment de mon rôle ou de ma présence", a conclu Elsner.