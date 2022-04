Mathieu Cachbach prévient Genk : "On ne fera aucun cadeau"

Ce dimanche, le RFC Seraing accueillera Genk lors de la dernière journée de la phase classique avant ses deux matchs de barrages contre le RWDM.

Dix-septième de D1A, le RFC Seraing disputera les barrages contre le RWDM, second de D1B le 23 et 30 avril. "Je pense que l'on peut avoir beaucoup de regrets concernant cette saison car on perdu beaucoup de points à gauche et à droite. On aurait pu y croire largement avant la semaine dernière. Si on devait récupérer les bêtises effectuées tout au long de la saison sur un match, cela aurait été trop facile. C'est le destin, il faut se battre jusqu'au bout. Nous restons sur trois matchs sans défaite de suite, et il faut continuer de la sorte afin de conserver notre confiance. Même si on perd, on veut du contenu", a confié Mathieu Cachbach avant la réception de Genk.

"Même s'ils ne réalisent pas une bonne saison, ils font partie du top en Belgique. Ils sont obligés de gagner pour valider leur huitième place, mais on ne fera aucun cadeau. On doit préparer les deux matchs qui arrivent aussi", a souligné le médian prêté l'été dernier par Metz. "Je jouais en National 2 en France la saison dernière, soit la quatrième division. Il a fallu un temps d'adaptation et les six premiers mois ont été compliqués. Mais j'ai progressé via les entraînements puis quand le nouveau coach est arrivé, le courant est passé directement. Je dois peut-être essayer de me lâcher un peu plus. mais je suis satisfait de ma deuxième partie de saison", a conclu le Français .