La Gantoise relativise : "Les chances étaient minces, mais nous débordons de confiance"

La Gantoise a réalisé un joli 25 sur 27 et a également écrasé l'OHL avec une belle victoire 5-0. Pourtant, ce n'était pas suffisant pour faire partie du top 4, même si les joueurs ont célébré avec les supporters. Pas une si grande déception après tout ?

"J'étais à peu près sûr que nous n'arriverions pas en Playoffs 1, mais je voulais être positivement surpris. C'était toujours excitant, mais ça ne s'est pas produit. Bien sûr, c'est une déception, car nous voulons toujours aller le plus haut possible", a déclaré Sven Kums. "Regarder cet écran pour voir la fin de Courtrai - Anderlecht n'était pas drôle, mais nous avons fait un très beau parcours et nous devons en être fiers."

J'espère un miracle, mais...

Et Hein Vanhaezebrouck n'était pas trop déçu non plus : "Nous espérions un miracle quelque part, mais nous savions que les chances d'atteindre les Playoffs 1 étaient minces. Nous le savions déjà depuis la semaine dernière, lorsque nous avons perdu des points contre le Cercle de Bruges. Nous avons tout essayé, mais nous ne comptions plus sur elle. Malgré tout, je suis fier de mes joueurs et nous débordons de confiance."