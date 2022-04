Selon Mazzù, l'Union mérite de gagner sur tapis vert : "Mais il y a tellement de surprises en Belgique..."

Le coach saint-gillois s'est exprimé après la rencontre et les incidents qui y ont prématurément mis fin.

Interrogé sur le match de ses hommes et surtout, inévitablement, sur les agissements des fans du Beerschot, Felice Mazzù a déclaré : "(Sur l'eventualité de ne pas gagner la rencontre sur tapis vert) Non, je ne l'imagine pas. Mais il y a tellement de surprises ici en Belgique dans les décisions que j'attend avant de me prononcer. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir cette victoire à partir du moment où ça a été très clair, par rapport à ce qu'il s'est passé", a-t-il expliqué au micro d'Eleven Sports.

"On va d'abord digérer ce match, et les jours de congé vont faire du bien à tout le monde. Et puis on va se reparler en stage et on va préparer ces play-off."

Il a également précisé ses ambitions pour ce mini-championnat crucial. "Ca fait depuis plus d'un demi-siècle que l'Union n'avait pas terminé dans cette position-là. Donc nous on va y aller pour apprendre, pour prendre de l'expérience et pour jouer contre des équipes qui ont l'habitude et qui en ont, de l'expérience. Donc on va essayer de faire le mieux possible."