Maarten Vandevoordt rejoindra le RB Leipzig en 2024 !

Il restera encore deux saisons chez les Limbourgeois avant de filer en Bundesliga.

Maarten Vandevoordt rejoindra le RB Leipzig durant l'été 2024. Il s'est engagé jusqu'en juin 2029 avec la formation allemande. Le gardien de Genk disputera encore deux saisons avec le vice-champion de Belgique avant de filer en Bundesliga.

Vandevoordt n'avait que 16 ans lorsqu'il a rejoint le noyau A en tant que troisième gardien de but. En septembre 2019, il a fait ses débuts officiels au sein de l'équipe première de Genk. Quelques mois plus tard, il deviendra même le plus jeune gardien de l'histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 287 jours. Pendant ce temps, il a 71 matchs au compteur.

"Le KRC Genk est particulièrement fier qu'une fois de plus, l'un de nos talents naturels puisse grandir et obtenir des opportunités dans un club allemand de premier plan", déclarent les Limbourgeois dans leur communiqué. "Maarten a suivi un parcours particulier avec nous. En même temps, nous sommes heureux qu'il puisse mettre ses qualités au service de notre club pour deux saisons supplémentaires."