Charleroi : les Storm Ultras en appellent au boycott des matchs de Playoffs

Une réaction aux prix des tickets, instaurés par la direction carolo.

Les dirigeants du Sporting de Charleroi ont décidé que leurs abonnés devront payer leur ticket s'ils veulent assister à un ou des matchs d'Europe Playoffs à domicile. Les billets ont été fixés entre 39 et 59 euros pour les non-abonnés et entre 35 et 53 euros pour les abonnés.

Si cette décision a apporté son lot de réactions mitigées et diverses, du côté des Storm Ultras, l'heure est au mécontentement. Le groupe de supporters, extrêmement influent au sein du Sporting, en a appelé à boycotter l'achat de tickets pour les Playoffs, "tant que le club a pas changé son fusil d’épaule."

Voici, en substance, le communiqué, publié sur la page Facebook du groupement :

"Opération 'aucun achat de la formule PO'...tant que le club a pas changé son fusil d’épaule.

La politique commerciale proposée par le Sporting pour 3 matchs qui peuvent peut-être sauver une saison à nouveau 'trop juste' à cause d’une stratégie 'trop juste' ...ne nous convient absolument pas.

Et ce n’est même pas pour la t4 que nous adoptons cette position. Mais pour les frileux, les irréguliers, les déçus....ainsi qu’une énorme majorité - pour ne pas dire la totalité - qui a subi depuis 2 ans tantôt les impacts sanitaires, tantôt les impacts financiers."

Les Storms Ultras proposent alors trois pistes : un renouvellement de l’abonnement "pour tout le monde", un "pack" pour les trois matchs à domicile au prix forfaitaire de 20 euros, ou une "gratuité" pour les mineurs et les étudiants.

"Le club a l’opportunité de se positionner comme un acteur local, conscient des réalités des gens mais aussi de ce qu’il offre depuis fin décembre : une frustration grandissante partagée entre les résultats sportifs qui trop souvent nous empêchent de passer un cap....et la réussite financière dont tout le monde se réjouit...mais dont l’usage et l’attitude creusent un fossé entre l’entité et ses supporters.

Nous incitons le club à revoir sa copie drastiquement. À mettre en place une politique commerciale qui tienne compte de ces réalités...et du désir de remplir le stade autrement que par des effets d’annonces.

En attendant nous incitons tout le monde à n’acheter aucune formule pour l’instant."

"Et, à défaut que les fans soient entendus, nous nous réserverons le droit de faire encore plus de bruit à l’occasion des prochaines rencontres. Nous y serons très imaginatifs. Et ce dès le premier déplacement a Malines", préviennent-ils.