La justice italienne acquitte Agnelli, De Laurentiis et les onze clubs accusés de fraude

Poursuivi par la justice, Andrea Agnelli, président de la Juventus, peut souffler, tout comme son homologue Aurelio De Laurentiis, président de Naples.

Le procureurfédéral accusait onze clubs et une soixantaine de dirigeants, dont Agnelli et De Laurentiis étaient les figures les plus célèbres, de fraudes comptables. De lourdes sanctions avaient été requises à leur encontre. Les clubs et dirigeants concernés étaient accusés d'avoir surévalué le prix de certains joueurs pour enregistrer des plus-value factices dans leurs comptes. La Juventus, Naples, la Sampdoria, le Genoa et Empoli étaient notamment concernés ainsi que plusieurs clubs de divisions inférieures (Parme, Pise, Pescara…).

Le procureur avait réclamé un an de suspension à l'encontre d'Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis. Ce vendredi, la justice italienne a décidé d'acquitter tout ce petit monde, sans exception. Une "opération mains propres" qui n'aura donc eu aucun effet...