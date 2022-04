Liverpool profite d'un Manchester City calamiteux pour filer en finale de la FA Cup

Manchester City est passé à côté de sa demi-finale....surtout en première période.

Après le feu d'artifice de l'Etihad il y a quelques jours, on s'attendait à un duel stratosphérique entre les deux grands d'Angleterre, mais Liverpool a assez vite tué le suspense de cette rencontre. Dès les premières minutes, un corner de Robertson trouve la tête du grand Français Konaté, c'est déjà l'ouverture du score (8', 1-0).

Dans les faits, les Citizens (avec il est vrai une équipe remaniée puisque sur le banc on retrouve De Bruyne, Ederson, Mahrez ou encore Dias, Laporte et Rodri), ne vont pas se remettre de cette ouverture du score et encore moins du deuxième but. Steffen, le deuxième gardien, reçoit une passe en retrait... et tarde tellement qu'il se fait tacler par Mané à même la ligne (17', 2-0). Une incroyable erreur qui sort son équipe du match. Juste avant la pause, à la suite d'une superbe action, Mané reprend de volée au premier poteau et c'est 3-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, Grealish redonne espoir à son équipe (47', 3-1) mais... à part une grosse occasion pour Gabriel Jesus en un contre un, les hommes de Guardiola sont bien impuissants, au contraire des Reds. Juste avant les arrêts de jeu, Mahrez déboule et permet à Bernardo Silva de marquer dans le but vide (90', 2-3), mais plus rien ne sera marqué malgré des occasions de chaque côté dans les arrêts de jeu.

Liverpool se qualifie donc pour la finale de la FA Cup, et affrontera le vainqueur du duel Chelsea - Crystal Palace.