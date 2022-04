Laurent Depoitre avant la finale de la Coupe contre Anderlecht : "C'est 50/50, mais nous avons un avantage mental"

Après avoir manqué de peu les Playoffs 1, La Gantoise peut assurer sa place en Europe en cas de victoire lors de la finale de la Coupe. Laurent Depoitre ne voit pas beaucoup de différence entre les deux équipes, mais Gand ne manque certainement pas de motivation.

"C'est 50/50, mais on peut dire que nous avons un avantage mental avec la récente victoire", a déclaré Depoitre à De Zondag. "Je pense que les deux équipes ont la même qualité. Nous n'en avons pas moins qu'Anderlecht, pas même individuellement, et nous jouons un excellent football en ce moment. Le fait qu'ils aient atteint le top 4 et pas nous n'a aucune importance. Nous sommes très motivés", a conclu l'attaquant des Buffalos.