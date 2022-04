Alfred Schreuder serait sur les tablettes de l'Ajax !

Le club ajacide aurait jeté son dévolu son l'actuel coach du Club de Bruges et ancien adjoint d'Erik ten Hag, en partance vers Manchester United.

La nouvelle, annoncée par le média néérlandais De Telegraaf, n'a pas réellement de quoi surprendre. Erik ten Hag étant cité avec de plus en plus d'insistance vers Manchester United, l'Ajax d'Amsterdam se serait alors renseigné sur son ancien adjoint entre janvier 2018 et juin 2019 Alfred Schreuder.

L'entraîneur du Club de Bruges figure en tête de liste de la direction de l'Ajax et est sous contrat jusqu'à l'été 2023. Seulement, il a aussi négocié une indemnité de transfert fixe. L'Ajax pourrait donc le recruter avant la fin de son bail, et pour seulement 1,5 millions d'euros.

A voir donc si le coach néerlandais, arrivé début janvier, quittera déjà la Venise du Nord et tentera une nouvelle aventure à l'Ajax, lui qui était ensuite parti à Hoffenheim en tant qu'entraîneur principal puis au Barça en tant qu'assistant de Ronald Koeman.