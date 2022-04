La date du barrage pour le Mondial entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande est connue

La Nouvelle-Zélande et le Costa Rica se disputeront l'un des derniers tickets pour le Mondial 2022.

Le barrage intercontinental entre la Nouvelle-Zélande, vainqueur de la zone Océanie, et le Costa Rica, barragiste de la zone CONCACAF, se tiendra le 14 juin prochain à Doha (Qatar). Le vainqueur de cette rencontre remportera l'un des derniers tickets pour le Mondial 2022. Il sait déjà dans quelle poule il sera alors versé, et ce ne sera pas un cadeau : il s'agit du groupe E, comprenant l'Allemagne, l'Espagne et le Japon.

Les deux tickets restants seront à distribuer entre l'Ecosse, l'Ukraine ou le Pays de Galles pour le dernier ticket européen, et les Emirats Arabes Unis ou le Pérou pour le second barrage intercontinental.