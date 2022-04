Le Club de Bruges devrait laisser filer Schreuder à l'Ajax

Le Club de Bruges et Alfred Schreuder vont-ils se séparer après une seule saison ? Il y a de fortes chances que ce soit le cas maintenant que l'Ajax - son ancien club - est venu frapper à sa porte. Il y a des clauses dans son contrat, mais cela ne devrait pas être un obstacle majeur.

Schreuder a un contrat à durée indéterminée avec quelques clauses dedans. La somme à débourser pour s'offrir les services du technicien néerlandais n'est pas un problème pour l'Ajax, explique Het Laatste Nieuws. De plus, Schreuder ne se sent pas encore apprécié à cent pour cent par le Club, et devrait trancher bientôt entre Bruges et l'Ajax.

Il devrait rallier Amsterdam, même s'il devient champion avec le Club de Bruges. Si l'Ajax parvient à ses fins, Mannaert et Verhaeghe devront à nouveau chercher un entraîneur capable de poursuivre la philosophie du club.