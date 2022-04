Jan Vertonghen: "Il faut changer le temps de jeu effectif au plus vite"

Jan Vertonghen a lancé un appel cinglant à la FIFA sur Twitter.

Depuis toujours, les gains de temps sont monnaie courante dans le football. Et cela a le don d'en agacer certains. Depuis de nombreuses années, l'idée de compter le temps réglementaire de la même manière qu'au basketball par exemple, à savoir uniquement quand le ballon est en jeu, fait surface. Sur son compte Twitter personnel, Jan Vertonghen s'est exprimé contre les gains de temps excessifs de certaines équipes, et donc en faveur de cette nouvelle règle potentielle. "La FIFA doit vraiment changer le temps de jeu effectif aussi vite que possible. Les équipes qui prennent un avantage à constamment plonger et pleurer enlèvent toute la joie des fans de football qui veulent voir un bon match et pas une pièce de théâtre."