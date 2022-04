🎥 Copa del Rey : le Betis remporte son premier trophée en 17 ans

Il aura fallu 120 minutes de jeu et une séance de tirs au but pour connaître le vaiqueur de la Coupe d'Espagne hier soir.

Tous les ingrédients étaient réunis pour le Betis, mais encore plus pour l'icône des Verdiblancos Joaquin. Ce dernier affrontait son ancienne équipe, et hasard du calendrier, la finale se jouait au stade olympique de... Séville.

Les Andalous abordaient bien la partie et Borja Iglesias (11e) ouvrait le score. Mais malgré leur domination, Hugo Duro (37e) rétablissait l'égalité.

Dominateur, le Betis se faisait secouer au retour des vestiaires avant de reprendre le contrôle des échanges, mais aucune des deux formations ne trouvait la faille, ni d'ailleurs au terme de la prolongation.

C'est finalement aux tirs au but que la finale se décidait, et Juan Miranda tirait le coup de pied décisif suite au raté de Yunus Musah (5-4 score final). Le Betis s'adjuge la 3e Coupe d'Espagne de son histoire.

