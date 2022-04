Kompany : "Nous n'avons jamais été au niveau face à l'Union cette saison"

Vincent Kompany était très déçu au coup de sifflet final et on peut le comprendre. En moins d'une semaine, son équipe est passé des portes du paradis au purgatoire.

Vincent Kompany semblait se contenir difficilement en conférence de presse, mais restait mesuré après la défaite cinglante (3-1) subie au Parc Duden. "Comme tout être humain, je suis dans l'émotion après ce match. Je ne vais pas me lancer dans des analyses maintenant qui seraient influencés par la frustration et l'insatisfaction", entame-t-il. "Nous avons connu un mauvais début de match. Je dirais que ce soir, nous perdons le match dans le match".

Nous avons manqué de fourberie

Par ces mots, le coach du RSCA évoque des erreurs sur des phases pourtant archi-connues quand on affronte l'Union Saint-Gilloise. "La phase du but, c'est là qu'ils sont les meilleurs, depuis le début de la saison. La venue de joueurs de seconde ligne, profiter des absences adverses... Nous étions toujours un temps trop tard. Et je dirais aussi que nous avons manqué de fourberie, de métier. Dans deux-trois moments clefs, ils ont été bien plus intelligents que nous", estime Kompany.

Et ce n'était pas une première. "C'est simple, cette saison, nous n'avons jamais été au niveau de l'Union. Nous n'avons jamais trouvé la solution face à ce type d'adversaire et ça s'est vu aujourd'hui. J'espère que nous y parviendrons à l'avenir. Félicitations à eux, ils ont une intelligence de jeu, qui est liée aux profils de joueurs, à l'expérience, à une culture de jeu. Nous ne l'avons pas encore".