L'inoxydable Joaquin, 41 ans en juillet, continuera après le titre en Coupe!

Joaquin, 40 ans, a annoncé suite au sacre en Copa del Rey qu'il jouerait encore un an.

Incroyable Joaquin ! La légende du Bétis Séville, qui y compte 447 matchs (61 buts, 44 passes décisives), a remporté la troisième Coupe d'Espagne de sa carrière ce week-end. La première, déjà avec le Bétis, datait... de 2005. Il avait ensuite remporté un nouveau trophée en 2008 lorsqu'il évoluait au FC Valence.

S'il n'est plus titulaire en Liga, Joaquin, capitaine chaque fois qu'il est titulaire, aura inscrit 2 buts et délivré 2 assists lors du parcours en Coupe. Il est monté au jeu à une demi-heure de la fin lors de la finale face à son ancien club, Valence. Et alors qu'il aura 41 ans en juillet prochain et ne s'attend pas à jouer un rôle important au Real Bétis la saison prochaine, Joaquin a annoncé qu'il jouerait une saison de plus. Son contrat, qui arrivait à son terme en juin prochain, sera donc prolongé d'un an.