Vers un changement de format en Ligue des Champions ?

Le format de la coupe aux grandes oreilles serait actuellement repensé.

Alors que la règle du but à l'extérieur a été supprimée cette saison, l'UEFA penserait d'ores et déjà à moderniser davantage le format de sa compétition-phare. En effet, selon le journal anglais The Times, l'instance penserait à supprimer le système des doubles confrontations, mais uniquement à partir des demi-finales.

Ainsi, un "final four" serait instauré. Ce projet serait d'ailleurs soutenu par l'ECA, instance dirigée par Nasser Al-Khelaïfi. L'on avait déjà vu un format similaire se mettre en place, avec le "final eight" il y a deux ans à Lisbonne. Le projet serait ici de jouer les demi-finales en une manche et la finale dans la même ville.