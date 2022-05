Le RSC Anderlecht suivrait un ailier appartenant à Brighton!

Anderlecht prépare le mercato estival à venir et aurait jeté son dévolu sur un ailier allemand, prêté cette saison en Championship par Brighton & Hove Albion.

Il y aura encore beaucoup de mouvement l'été prochain au RSC Anderlecht, notamment dans le département offensif. Et le nom de l'une des premières cibles de Vincent Kompany serait connu : selon les informations du Sun, le coach anderlechtois aurait un regard sur Reda Khadra (20 ans), ailier allemand appartenant à Brighton & Hove Albion.

Formé au Borussia Dortmund, Khadra a rejoint Brighton en 2020, mais n'a eu l'occasion de disputer qu'une seule rencontre avec l'équipe A. Il a été envoyé en prêt cette saison aux Blackburn Rovers, en Championship. Le vif ailier allemand, international en équipes de jeunes, dispute une saison pleine avec 5 buts et 4 assists en 28 rencontre pour les Rovers.

Si le dossier avançait, on ignore s'il s'agirait d'un nouveau prêt en provenance de Brighton & Hove Albion - même si les relations entre les Seagulls et l'Union Saint-Gilloise écartent probablement cette hypothèse. Reda Khadra est sous contrat jusqu'en 2023 à Brighton, et n'est estimé qu'à 300.000 euros sur Transfermarkt. Un transfert à titre définitif est donc de l'ordre de l'accessible pour Anderlecht. Reste à voir si les rumeurs sont vraies.