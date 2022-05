Europa League : Francfort et les Rangers en finale

L'Eintracht Francfort a validé son billet pour la finale d'Europa League ce jeudi en disposant de West Ham (1-0, 3-1 score cumulé). Après l'exclusion de Cresswell (19e), les Hammers ont bu le calice jusqu'à la lie, avec un but de Borré (26e) puis l'expulsion de leur coach David Moyes suite à un geste d'humeur.

David Moyes has absolutely lost it…😂😂😂😂 pic.twitter.com/sSeYToQKQT

Second finaliste, les surprenants Rangers de Giovanni van Bronckhorst. Les Ecossais ont sorti l'un des plus grands favoris de la compétition, à savoir le RB Leipzig (3-1, 3-2 score cumulé). Le capitaine James Tavernier a ouvert le score, rapidement imité par Glen Kamara (18e puis 24e). Alors que l'inévitable Christopher Nkunku pensait avoir arraché les prolongations sur une superbe reprise (70e), Lundstram a profité à la 80e d'un ballon repoussé sur la ligne pour envoyer les Rangers en finale !

Absolute SCENES at Ibrox for this Lundstram goal 🤩 🔥 pic.twitter.com/rNw3IfR6WH