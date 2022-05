Anderlecht : Vincent Kompany donne des nouvelles des blessés

Les Mauves se déplacent dimanche à l'Antwerp. Avec quel effectif ?

Ce vendredi en conférence de presse, le coach du RSC Anderlecht Vincent Kompany a d'abord été questionné sur l'état de santé de Francis Amuzu, sorti lors du match face à Bruges. "S'il était blessé, moi je ne l'ai pas vu. Je suis dans une situation où ça m'arrange s'il y a un doute."

Pas de raison de s'inquiéter donc, également concernant Joshua Zirkzee. "C'est lui-même qui avait indiqué à la mi-temps du match (contre Bruges) qu'il avait trop de gênes, et heureusement on a évité une plus longue blessure. Il rentre dans le cadre des joueurs où on va d'abord s'assurer qu'ils sont vraiment à 100 % et pour ça il y a l'entraînement de demain et après on pourra juger de qui pourra jouer ou qui est le plus fit", précise-t-il. "Mais le plus important c'est d'avoir tout le monde disponible pour jouer pas seulement un rôle technique et tactique mais aussi physique, donc pour ça il faut être à aller au combat."

Quelques précisions également concernant Hannes Delcroix, qui est monté au jeu à la place de Magallan dimanche dernier. "Avec Hannes, on a été plutôt patients. On a plutôt fait l'effort de ne pas le lancer trop rapidement. Peut-être qu'il était prêt déjà une ou deux semaines plus tôt mais juste avant on a pas pris de risque", explique-t-il.

Avec Delcroix, on a été plutôt patients.

"On a considéré qu'il était prêt pour jouer au moins sur 45 minutes. Et ça nous convenait bien parque qu'avec le carton jaune de Magallan et les espaces qu'il y avait on avait besoin de joueurs qui pouvaient continuer à être agressifs pendant tout le match. Et donc on pouvait pas se permettre de laisser quelqu'un avec un carton jaune sur le terrain."

"(Est-ce qu'il peut jouer 90 minutes ?) D'après moi oui, mais on saura jamais tant qu'il n'a pas fait ces 90 premières minutes. Après il y a toujours le rythme de match, ça s'est une autre question. On a plus de matchs amicaux ou en U21. Donc c'est plutôt juger s'il est prêt et voir le timing, plutôt."