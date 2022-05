Kompany sur la clé du succés : "On doit jouer avec d'autres armes que les autres équipes"

Le coach du Sporting s'attend à une rencontre difficile ce dimanche face à l'Antwerp (18h30).

Période décisive dans la saison d'Anderlecht. Après un bon match face à Bruges le week-end passé (0-0), les hommes de Vincent Kompany se préparent pour la double confrontation face à leur plus proche concurrent, l'Antwerp, 4e mais à égalité de points.

"On est dans une situation de Playoffs où la moyenne d'âge est très élevée", commence Kompany ce vendredi en conférence de presse. "L'Union a une équipe d'expérience, l'Antwerp a une équipe d'expérience, Bruges aussi. Je pense que pour nous, à armes égales c'est un peu difficile. Au niveau de notre collectif, c'est un profil différent. On a peut-être quelques gars d'expérience, mais a surtout des jambes et de l'énergie et c'est peut-être ça qui a fait en sorte dans le dernier match que l'on ait pu concurrencer Bruges."

"On doit peut-être essayer de jouer avec d'autres armes que les autres. Avec les mêmes armes, on a pas eu le même succès pour l'instant", analyse-t-il.