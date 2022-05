🎥 Ca chauffe entre supporters avant la finale de Coupe de France

Nice et Nantes se rencontrent ce soir au Stade de France (21h). Des échauffourées ont eu lieu dans Paris.

Selon des sources policières proches de RMC Sport, des supporters se sont affrontés à la sortie de la gare de Lyon. Deux blessés seraient à déplorer.

L'affrontement aurait eu lieu entre des fans se rendant au stade et un autre groupe de supporters comportant une inscription "Antifa". Selon les tenanciers des établissements où se sont déroulés les incidents, ces derniers impliqueraient bien deux groupes de supporters.

Des supporters niçois étaient dans une brasserie lorsqu'une quarantaine de personnes est venue pour en découdre. Ce deuxième groupe de supporters est encore difficilement identifiable.

Comme on le voit dans ces vidéos, des coups se sont échangés et des chaises ont été lancées. Selon l'auteur de cette vidéo, des parisiens seraient impliqués. Plus de 1.000 gendarmes et policiers seront présents afin d'assurer la sécurité de l'événement, un chiffre ordinaire dans ce cas de figure.

Le football "doit rester une fête", on a dit !