🎥 Porto bat Benfica et remporte le titre de champion à Lisbonne, Sanusi en larmes après son but

Benfica et Jan Vertonghen (titulaire) accueillaient le grand rival du FC Porto à l'occasion de la 33e journée.

Un classique très spécial car il pouvait offrir le titre à Chancel Mbemba et les siens en cas de victoire.

Leaders du championnat, les hommes de Sérgio Conceição l'ont finalement emporté sur le fil dans les arrêts de jeu, grâce à Zaidu Sanusi.

En larmes après son but, le Nigérian a offert au club son 30e titre de champion du Portugal.

Zaidu Sanusi just scored an amazing late late goal for Porto to defeat rivals Benfica. They broke away on a fast break and the Nigerian defender made it look so easy, like a striker.



He breaks down and cries, shows how much it means to him. pic.twitter.com/M9AjNHUW9S