Compliqué de jouer le Club deux fois de suite? "Il faut s'en accomoder"

Le calendrier est ainsi fait.

Situation finalement assez exceptionnelle pour l' Union et le Club de Bruges, mais aussi pour toutes les équipes de ces play-offs: nous aurons droit cette semaine au match "retour" des rencontres du week-end dernier. Une décision de la Pro League qui est discutable, même si au final celui qui en profitera dira que c'était une bonne idée.

"Est-ce particulier de retrouver Bruges si vite, deux fois à trois jours d'intervalle?", se demande Felice Mazzù ce mardi en conférence de presse, dans des propos relayés par la Dernière Heure Les sports. "J'aurais aimé que vous posiez la question lors de la présentation du calendrier. Bon, ce tirage au sort a été fait comme cela, on doit s'en accommoder. Et quand on voit la prestation de dimanche, on doit se dire que c'est possible de battre Bruges."

Si l'Union s'impose ce mercredi, on oubliera du côté du Parc Duden la configuration du calendrier, on peut en être certain.